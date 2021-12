Manca poco all'inizio della trasmissione di Rai Tre, Report. Questi gli argomenti della serata, dalla voce del conduttore Sigfrido Ranucci: "Andremo a vedere nella pancia del calcio cosa è successo in questi ultimi 5 anni dove grazie alle plusvalenze sono stati aggiustati i bilanci con operazioni che i magistrati sospettano fittizie. Parleremo del caso della Juventus che 15 anni dopo Calciopoli entra in un nuovo scandalo del calcio. Ovviamente tutti innocenti fino all'ultimo grado di giudizio. Siamo andati a vedere i bilanci di Inter, Milan, Sampdoria e Genoa che più di tutte ha fatto plusvalenze".Della trasmissione, però, si è già discusso molto per un tweet che, nell'anticipare la trasmissione, paragonava il peso a bilancio di Rovella e Chiesa (ne abbiamo parlato QUI ).