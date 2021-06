Le Iene ha analizzato l'episodio famoso di Pjanic in Inter-Juve del 2018. Ecco il racconto.



IL SERVIZIO - Filippo Roma presenta il video -privo dell'audio originale- del colloquio al Var tra l'arbitro Orsato e l'assistente VAR Valeri. La domanda di Roma: "Gli arbitri si sono parlati? E se sì, cosa si sono detti?". Le Iene si sono fatti aiutare da due ragazzi sordomuti. Ecco cos'hanno captato.



LA RICOSTRUZIONE - "Al 40esimo secondo Valeri dice 'uuh' come reazione al fallo di Pjanic", racconta uno degli intervistati. Intanto, l'antefatto sul rosso a Vecino. Ma cos'aveva detto Valeri a Orsato? La ricostruzione: "Daniele, sono Paolo! L'immagine non è bella: quando passa il pallone, lo prende dritto sulla tibia. L'intervento non è bellissimo. E' rosso! Anche secondo me Daniele, anche secondo me!"



IL FILE SPARITO - Viene riportato l'intervento di Rizzoli a Sky, secondo il quale non esiste una prova video o audio del colloquio al momento del fallo di Pjanic. Gavillucci, ex arbitro di Serie A, conferma il contrario: "La registrazione parte dall'inizio, altrimenti come fai a sapere quando c'è da usare il Var?". Rizzoli, agli inquirenti, preciserà che solo gli interventi da Var sono archiviati.



PARLA PECORARO - Le Iene intervista poi Pecoraro: "Volevo sapere perché non è stato sollecitato l'arbitro! Io mi aspettavo una collaborazione di tutti, se uno non ha niente da nascondere avrebbero aiutato tutti sin dall'inizio. Evidentemente la Federazione e tribunale sportivo non aveva voglia di indagare...".



SPUNTA UNA MAIL - Spunta una mail tra Rizzoli e Rosetti, nella quale Rizzoli chiede notizie del video mancante sull'intervento del Var sul fallo di Pjanic. Chiede a Rosetti di contattare Hawk Eye di farsi mandare il video: lo stesso che non dovrebbe esistere, secondo quanto dichiarato.



PARLA RIZZOLI - "Ho parlato con l'avvocato, bisognerà pagare solo attraverso i legali. Sa bene qual è la situazione, buona giornata". Rizzoli, in un'altra intervista, racconta che è impossibile avere un video del Var senza audio. Video che, invece, esiste ed è in possesso de Le Iene. Orsato, alle domande del giornalista, non risponde.



L'INTERPRETAZIONE DEL VIDEO - Le Iene racconta delle regole del Var: per un'ammonizione non può intervenire. Nel video, si vede Valeri premere il pulsante rosso per parlare con Orsato. Ecco cos'è arrivato dagli interpreti speciali de Le Iene.



Valeri: "Uuh, check!" - si presume che si stia parlando di un fallo di Pjanic - "C'ha il giallo in mano, c'ha il giallo in mano! Vai, vai, manda, manda (le immagini, ndr)". Dalle dichiarazioni agli inquirenti, Valeri chiede ad Orsato chi ha intenzione di ammonire. La frase 'incriminata' sarebbe: "Ho controllato adesso, il contrasto c'è". Non è dunque confermata la versione rilasciata agli inquirenti. Valeri ha poi aggiunto all'assistente: "Chi ha ammonito?". La risposta: "D'Ambrosio". Giallatini poi aggiungerebbe: "Per me è giallo!". La risposta di Valeri: "Certo!".



LE INTERVISTE AI PROTAGONISTI - Filippo Roma cerca allora di intervistare i protagonisti della vicenda. Ecco le risposte.



Valeri: "Può parlare col mio avvocato, io non ho nulla da dichiarare, se vuole può parlare con il mio avvocato.



Giallatini: "Guardi, deve passare alla segreteria dell'Associazione Italiana Arbitri".



Di Iorio: "No, mi coglie un po' alla sprovvista. Non so se posso rilasciare dichiarazioni. Non voglio crearmi problemi personali".



Collina: "Temo di non poterla aiutare, non lavoro in Italia da anni ma ricopro un ruolo alla Fifa, non potrei essere d'aiuto".



PECORARO - Infine, l'intervista all'ex procuratore Pecoraro: "Avete interpretato anche voi... non mi faccia dire nulla! Orsato l'ha ammesso subito? Atto gravissimo. Orsato viene considerato il migliore, ma per me non lo è. Il calcio va riformato, il sistema così non funziona. Il mistero? Per me mai stato, ero convinto dell'errore dell'arbitro, mi hanno dato tutto dopo 5 mesi, avvalora i pensieri cattivi, fermiamoci qui. Il ritardo? Me lo sono chiesto, mi sono lamentato per la poca collaborazione. La spiegazione la lascio a voi".