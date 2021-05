L'ex arbitro Luca Marelli è tornato sulle proteste di Fabio Paratici durante l'intervallo di Udinese-Juventus: "Non mi interessa che l'abbia già fatto altre volte, sono cose che non devono succedere - ha detto sul suo canale Youtube - Al di là del fatto che nel primo tempo non ci sono stati episodi per giustificare tutte queste proteste, bisogna chiedersi chi lo ha fatto entrare in campo. Ecco, iniziamo a domandarci cosa deve essere consentito e cosa no".