"Del Papu abbiamo parlato abbastanza, argomento chiuso. Gasperini resta a vita, così come questa struttura che ci sta dando risultati incredibili". Così all'Eco di Bergamo il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi ha dichiarato chiuso il capito Alejandro Gomez. Una dichiarazione che lascia chiaramente intendere come il numero uno della Dea si sia schierato apertamente con il suo allenatore, e che quindi il giocatore argentino è libero di andarsene se la situazione con Gasp dovesse risultare insanabile e dovesse arrivare una buona offerta. La Juventus si è dichiarata non interessata a Gomez.