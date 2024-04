CASO OSIMHEN, PARLA L'AVVOCATO DI DE LAURENTIIS

Il casoe le possibili plusvalenze fittizie con il Lille sono al vaglio della Procura di Roma. Continuano però a far discutere complice anche la dichiarazione spontanea di Aurelionella giornata di ieri. L'avvocato del numero 1 della FilmAuro, Fabio, è stato intervistato da CalcioNapoli24 Live. Le sue parole:"I valori individuati nell'accordo che prevedeva anche l'acquisto di Osimhen non sono sindacabili e sono individuati tra le parti"."Non sono un esperto di diritto sportivo, ma i procedimenti sono gli stessi. Non ci sarà nessuna ripercursione dal punto di vista sportivo"."Il falso in bilancio è un reato penale ed è un vantaggio, ma in questo caso per il calcio Napoli non c'è stato nessun tipo di vantaggio e i conti sono in ordine da sempre. Non sono emersi elementi su accordi dolosi per favorire terzi, in questo caso il Lille. Anche in questo caso siamo tranquilli"."Chiaro che la trattativa è stata curata da Giuntoli che era il direttore sportivo, ma è la società la parte interessata. Nessuno ha accusato Cristiano Giuntoli"