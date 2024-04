Caso Osimhen, il comunicato del Napoli

Caso Osimhen: cosa viene contestato al Napoli



Il patron delAurelio è stato interrogato dai PM di Roma per la vicenda legata all'acquisto di Victor Osimhen e alle presunte "plusvalenze fittizie", per cui si sono chiuse le indagini il 19 gennaio scorso."Aurelio De Laurentiis ha chiesto e ottenuto di essere ascoltato dai Pubblici Ministeri della Procura di Roma nell’ambito delle indagini in corso per la compravendita del calciatore Victor Osimhen".

L'attaccante era arrivato dal Lille per una cifra totale di 71 milioni e 250mila euro, andando a rappresentare l'acquisto più costoso della storia dei partenopei. Il Napoli, però, pagò soltanto 50 milioni al club francese, mentre per compensare la cifra restante furono utilizzati i cartellini del portiere greco Orestis Karnezis e di tre giovani calciatori poi sostanzialmente spariti dai radar. Si tratta di Luigi Liguori, Claudio Manzi e Ciro Palmieri, oggetto appunto delle indagini sulle plusvalenze. L'ipotesi è quella di falso in bilancio.

