Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l'avvocato Eduardoha detto la sua sul caso, facendo un confronto con le vicende che hanno interessato la. Ecco il suo parere: "Dal punto di vista sportivo ilè tranquillo. Tutte le società coinvolte furono prosciolte, io ero il legale del Novara in quell’occasione, e anzi aggiungo che furono prosciolti tutti i protagonisti della vicenda. Solo se ci sono fatti nuovi si può riaprire il processo sportivo. La situazione della Juventus all’epoca era completamente diversa, perché lì emersero tanti fatti nuovi, come il libro nero diche delimitava anche i parametri di queste plusvalenze fittizie. Nel caso del Napoli non ci sono i margini per la riapertura del processo sportivo, i tifosi possono stare tranquilli".