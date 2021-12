Il centravanti del Napoli, fermo da 35 giorni dopo la delicata operazione al volto, corre verso il recupero e vorrebbe esserci. Ha già dato la sua disponibilità a giocare la Coppa d’Africa, per cui è stato regolarmente convocato dalla Nigeria. Ma andrà così?L'ultimo controllo, ricorda il Corriere dello Sport, è stato fatto mercoledì scorso, prima della partenza per la Nigeria e se una settimana fa avesse preso una gomitata sul volto, sulla parte interessata, avrebbe rischiato grosso, nonostante la mascherina protettiva.spiega il dottor Tartaro, che lo ha operato il 23 novembre scorso.La prima partita della Nigeria in Coppa d’Africa è in programma l’11 gennaio, contro l’Egitto e, come spiega Oma Akatugba, membro del suo entourage allargato, a Radio Marte:. Analizzando la vicenda in modo realistico, appare molto complicato che Osimhen possa essere ritenuto arruolabile per la partita contro la Juve del 6 gennaio. La visita con Tac di venerdì chiarirà molti dubbi, ma difficilmente il Napoli lo dichiarerà pronto. Poi si passerà alla Nigeria...