Il giornalista Fabioha condiviso le sue riflessioni sui social in seguito agli ultimi sviluppi del caso Osimhen. Attualmente, sembrerebbe che il Napoli rischi solamente una multa in relazione al calciatore nigeriano, a condizione che venga effettivamente condannato.Tuttavia, Ravezzani ha sottolineato il possibile rischio che l'indagine condotta dalla Procura di Roma abbia portato alla luce ulteriori elementi, magari attraverso intercettazioni. In questo contesto, ha espresso l'opinione che la Procura romana si differenzia da quella di Torino per una maggiore professionalità, evitando fughe di notizie non autorizzate. L'uso del termine "gente più seria" sottolinea la fiducia del giornalista nella condotta professionale della Procura romana rispetto a quella di Torino. Resta da vedere come si evolverà la situazione e se emergeranno ulteriori dettagli.