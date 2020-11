Questo l'intervento del presidente della Figc Gabriele Gravina in merito al caos di questi giorni sui giocatori chiamati in nazionale e bloccati solo in alcune regioni: ​"Sono preoccupato per il mancato coordinamento tra alcune Asl. So che anche la Fifa è appena intervenuta sulle società interessate. Secondo i regolamenti la mancata disponibilità da parte dei tesserati a rispondere alle convocazioni in nazionale comporta delle sanzioni. Noi ci stiamo muovendo coi ministri competenti per avere riscontri in termini di coordinamento. Con amarezza e rammarico devo dire che l'Italia non sta facendo una bella figura a livello internazionale, non è bello avere pressioni da altre federazioni in un momento nel quale bisognerebbe dare un segnale importante di partecipazione. L'unica federazione in Europa che ha problemi di questo tipo siamo noi."