JUVE, C'È QUALCHE RISCHIO PER GIUNTOLI?

Nella giornata di oggi sono state chiuse le indagini per l'accusa di falso in bilancio che erano state mosse verso il patron del Napoli Aurelioin occasione della trattativa che ha portato Victor Osimhen dal Lille al Napoli. Il pubblico ministero contesta l'accusa di falso in bilancio alla società Sportiva Calcio Napoli e al consiglio di amministrazione che era presente all'epoca dei fatti.I tifosi della Juventus in queste ore si stanno preoccupando che ci possa essere qualche rischio per il nuovo ds bianconero Cristiano Giuntoli. Al momento perònon è coinvolto nelle indagini in cui è incluso il Napoli, per cui non sembrano esserci rischi per il ds della Vecchia Signora.