La sentenza è slittata ad oggi, al massimo domani. Juve-Napoli, la partita fantasma dello scorso 4 ottobre, tiene ancora banco. Il Tribunale sportivo d’appello federale non è ancora arrivato al giudizio finale sul ricorso del club azzurro per lo 0-3 a tavolino nella sfida mai giocata contro i bianconeri e il conseguente punto di penalizzazione. La Juve attenda e resta fiduciosa che possa essere confermato quanto deciso dal Giudice sportivo, che protocollo alla mano ha applicato l'unico metodo possibile per il regolare svolgimento del campionato. Un protocollo che la società bianconera ha sempre rispettato, come ricordato la sera stessa della gara fantasma il presidente Andrea Agnelli. Aspetta e non si muove, anche se, spiega il Corriere dello Sport, "è verosimile che, in caso di ribaltamento della sentenza, la Juve possa muoversi per tutelarsi".