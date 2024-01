È stata resa nota oggi la chiusura delle indagini riguardo il presunto falso in bilancio del Napoli. Sotto la lente di ingrandimento ci sarebbe finita la trattativa che ha portato all'ombra del Vesuvio Victordal Lille. Il centravanti arrivato dal Lille per una cifra totale di 71 milioni e 250mila euro. pagò soltanto 50 milioni al Lille, mentre 21 milioni furono valutati i cartellini girati ai francesi del portiere greco Orestis Karnezis e di tre giovani calciatori Luigi Liguori, Claudio Manzi e Ciro Palmieri. Chi potrebbe essere indagato al momento è Aurelioed il consiglio di amministrazione. Nessuna indagine che coinvolgerebbe al momento Cristianoma i tifosi della Juventus si sono comunque preoccupati e lo hanno espresso tramite i loro profili social. In gallery le reazioni.