L'ex-vice procuratore generale del, Pierluigi, oggi professore ordinario di diritto comparato ha concesso un'intervista a Tuttosport per commentare l'indagine che la Procura della Repubblica di Milano sta portando avanti contro il Milan e sulla compravendita del club da Elliott a RedBird.- "In ambito penale, a meno che si trovi la già citata “scrittura di verità”, sempre che esista, o altre prove, Elliott e RedBird hanno molte armi per difendersi dall’accusa. A livello sportivo il discorso è differente, l’abbiamo già visto con il caso Juventus dell’anno scorso: il procedimento deve essere più veloce e si concluderà prima ancora della formazione delle prove nel penale, ammesso che ci si arrivi. E così gli articoli 4, 31 e 32 comma 5 del Codice di Giustizia Figc possono portare ad ammenda e penalizzazione".