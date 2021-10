Il Ct degli Usaè tornato sull'esclusione didalla sfida tra gli statunitensi e il Canada dello scorso settembre, in seguito a una violazione del protocollo Covid. Interpellato sul perché McKennie non avesse reso alcuna dichiarazione al riguardo, limitandosi soltanto a scusarsi con un post sui social, Berhalter ha risposto: "Non dobbiamo dire tutto ai media. McKennie si è preso le sue responsabilità, ora andiamo oltre. A noi interessa solo il suo impegno, il fatto che non abbia parlato con i media di questa vicenda è una sua scelta, che io peraltro condivido. Lo vedo molto concentrato, si è visto contro la Giamaica: ha solo pensato ad aiutare la sua squadra. Sta facendo il suo lavoro alla grande e non potrei chiedere di più", ha concluso Berhalter.