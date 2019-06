Un caso che non sa finire. Da quasi un anno si susseguono notizie e novità, anche contrastanti tra di loro, in merito al caso stupro che ha coinvolto Cristiano Ronaldo per fatti risalenti al 2009. Era l'estate precedente all'approdo al Real Madrid quando il campione portoghese e l'ex modella Kathryn Mayorga si sono conosciuti, dando vita a questo caso. La notizia di oggi, riportata dal sito Tmz, riguarda gli atti relativi alla denuncia per stupro presentata, che sarebbero stati finalmente notificati a CR7, dopo che i legali della donna, viste le difficoltà incontrate per la notifica a CR7 in Italia, nei giorni scorsi avevano deciso di ritirare la denuncia inizialmente presentata nello Stato del Nevada e di rivolgersi invece a un tribunale federale.



L'AVANZAMENTO - Notifica recapitata, il procedimento dovrebbe dunque avanzare con il campione portoghese che, secondo Tmz, avrebbe dunque ricevuto l'ordine di comparizione negli Usa, a Las Vegas, per dirimere la questione.



LA DIFESA - I legali di CR7 vorrebbero presentare a difesa del portoghese un dossier da 46 pagine con l'intento di portare all'archiviazione delle accuse, forti anche degli avvenimenti di questi anni: su tutti l'accordo extra giudiziale da 375 mila dollari per ritirare ogni accusa, a cui è seguito il ripensamento dell'ex modella e alcune incongruenze riscontrate nella riapertura del caso. Ma la questione non sembra ancora chiusa.