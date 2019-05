Gli avvocati di Kathryn Mayorga, la 35enne statunitense che accusa Cristiano Ronaldo di violenza sessuale (episodio risalente al 2009), avrebbero rintracciato l'indirizzo italiano del portoghese. A riportarlo è il Mirror, secondo cui l'attaccante della Juve potrebbe essere infine citato in giudizio dopo otto mesi di "caccia". Una volta venuti a conoscenza della residenza di CR7, i legali avrebbero contattato la polizia italiana per consegnare la citazione, che verrà inviata entro un paio di settimane tramite raccomandata. Qualora fosse confermato questo scenario, Ronaldo dovrà presentarsi in tribunale per difendersi dalle accuse di stupro.