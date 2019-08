Continua a far discutere il caso del presunto stupro, che vede coinvolto Cristiano Ronaldo. Nonostante le accuse di Kathryn Mayorga nei confronti del fenomeno portoghese siano ormai cadute, perché il fatto non può "essere provato", si registra una brutta notizia per CR7 nell'ambito del caso. Secondo quanto riportato dall'Indipendent in Inghilterra, infatti, Ronaldo ha chiesto che non venissero rese pubbliche le registrazioni e le deposizioni inerenti all'accaduto, per non ledere l'immagine dell'attaccante della Juventus, ma la procura di Las Vegas ha negato questa possibilità.