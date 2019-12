Mario Mandzukic non ha fretta. Dopo aver trascorso gli ultimi mesi fuori dai convocati di Maurizio Sarri e, di fatto, fuori rosa, l'attaccante croato non ha intenzione di favorire la Juventus nell'ambito della sua cessione. Tante sono le squadre su di lui, da Borussia Dortmund e Manchester United in Europa, alla pazza idea Milan per restare in Serie A, fino alle meno appetibili ipotesi in Cina, Qatar e Stati Uniti, ma assai più ricche a livello economico. Tutto può succedere e i bianconeri affrettano i tempi, ma Mandzukic non si smuove e per il momento non ha deciso, come racconta Calciomercato.com.