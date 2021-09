L'ex calciatore Christian, intervistato da La Stampa, è tornato a parlare degli insulti razzisti ricevuti daall'Allianz Stadium: "Fanno campagne sul rispetto, ma dove sta? Fifa, Uefa, il sindacato Fifpro mettono a punto dei protocolli, qui però serve la repressione, il pugno duro. Il razzismo va aggredito come è stato fatto con l’hooliganismo. L’Inghilterra era felice di non giocare le Coppe negli Ottanta? No. Ha dovuto risolvere il problema? Sì. Va cercato l’aiuto dei governi. Maignan? Professionale, ha usato parole forti e pensate come ha insegnato il Black Lives Matter. Le sanzioni? Squalificare le persone, le squadre, togliere punti, tanti. Non devono essere misure in atto per sempre, però servono a bloccare un comportamento. In contemporanea si educano le nuove generazioni".