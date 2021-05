Dopo la notizia del compleanno di Romelu Lukaku, festeggiato dall'attaccante in un hotel milanese insieme ad altri compagni non rispettando le norme anti Covid, l'Inter ha deciso di non punire il belga che quindi non verrà escluso dalla lista dei convocati per la gara contro la Juventus. Il giocatore, così come anche Hakimi, Perisic e Young, non verrà neanche multato dalla società secondo la quale i quattro calciatori nerazzurri sarebbero andati a una cena già organizzata, e non preparata in occasione del compleanno di Lukaku, il quale si è giustificato dicendo che se avesse voluto organizzare qualcosa avrebbe invitato anche agenti e amici. A riportarlo è Calciomercato.com, che racconta come, secondo voci vicino all'Inter, l'unica contestazione riguarderebbe la violazione del coprifuoco.