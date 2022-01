L'allenatore del Chelsea, Thomas Tuchel, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale d'andata di Carabao Cup contro il Tottenham. L'allenatore tedesco ha parlato del caso riguardante Romelu Lukaku, dopo l'incontro tra i protagonisti e i dirigenti, in seguito all'intervista rilasciata dall'ex calciatore dell'Inter, cui ha fatto seguito la tribuna contro il Liverpool.



PERDONO - "Lukaku si è scusato ed è di nuovo parte della squadra. Per me era importante capire che non era sua intenzione fare queste dichiarazioni: non si tratta di una questione secondaria, ma è non così seria come è stata riportata e possiamo accettare le scuse del ragazzo", ha dichiarato Tuchel. Che ha poi aggiunto: "Romelu si è reso conto di quello che ha creato e avverte la responsabilità di rimediare. Non c'è altra scelta, è un nostro giocatore. Non ho alcun dubbio su quello che è e sarà il suo coinvolgimento per la squadra, per questo sono rimasto sorpreso dalle sue parole. E' un ragazzo molto emotivo ma non ha mai creato problemi e mi auguro che anche i tifosi lo sostengano. E' tempo di andare avanti".