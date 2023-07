Il belga si sta allenando da giocatore fuori rosa al Chelsea e continua ad aspettare la Juventus, che è la sua priorità. Tante voci e indiscrezioni anche negli ultimi giorni. A fare in parte chiarezza sulla vicenda il suo ex compagno, Lautaro Martinez, che nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha confermato che Lukaku ad un certo punto è "sparito", interrompendo di fatto la trattativa con l'Inter."Ci sono rimasto male, è la veritàDopo tanti anni insieme, dopo tante cose vissute insieme, sono rimasto deluso. Per carità, è una scelta sua. Gli auguro il meglio. Se mi aspettavo questo comportamento? No'.