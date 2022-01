Dopo alcuni giorni di caos e l'esclusione di Lukaku dalla lista dei convocati, sembra essere tornato il sereno in casa Chelsea. Infatti, era in programma oggi l'incontro tra le parti, per un chiarimento necessario dopo l'intervista rilasciata dall'attaccante a Sky Sport. Chiarimento che, per l'appunto, sarebbe andato a buon fine: nessuna sorpresa di mercato all'orizzonte, quindi.