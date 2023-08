Secondo le ultime ricostruzioni, la Juve avrebbe contattato il belga già a marzo, con i contatti tra Giovanni Manna e l'avvocato Ledure, per poi trovare l'accordo subito dopo la finale di Champions tra Inter e Manchester City. Una trattativa di cui il club nerazzurro era all'oscuro, avendo portato avanti la questione fino a luglio inoltrato.- Ricostruzioni che, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport,e contattare un giocatore altrui senza informare il club è vietato dalla normativa Fifa. Non solo, in casa nerazzurra c'è anche il dubbio che tutto ciò abbia condizionato la prestazione di Lukaku in finale, dove il belga sbagliò più di un gol.Dall'altra parte però, la Juventus, si legge sul quotidiano, ha voluto smentire queste indiscrezioni. Iquando il giocatore era tornato al Chelsea e proprio dai Blues aveva avuto il permesso di parlare con Romelu, mettendo sul piatto anche lo scambio con Vlahovic.