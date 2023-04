Come riporta l'ANSA, sono in arrivo 171 provvedimentinei confronti dei tifosi dellaper i cori razzisti rivolti a Romeludurante la sfida contro l'. Gli insulti vennero però lanciati da 270 persone, pertanto le indagini - effettuate sulla base di audio e immagini del circuito di telecamere dell'Allianz Stadium - proseguono per identificare tutti i coinvolti.Durante l'inchiesta della, inoltre, è stato segnalato alla Procura Federale un episodio accaduto a metà del primo tempo dello stesso match di Coppa Italia, quando la quasi totalità del settore ospiti ha intonato il coro, chiaro riferimento ai tragici fatti dell'