Continua a far discutere la vicenda di Romelu Lukaku, che ormai ha rotto completamente con l'Inter e domani si presenterà al ritiro con il Chelsea. Gazzetta dello Sport svela un retroscena su quanto successo nella notte di venerdì. Oltre alla telefonata con il ds nerazzurro, Ausilio, il belga avrebbe parlato anche con un esponente della Curva dell'Inter, a cui ha giurato che non andrà mai alla Juve. Parole che già aveva usato in passato ma che potrebbero non corrispondere a quanto succederà.