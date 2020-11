1









Non solo il caso tamponi, ma in casa Lazio è deflagrato anche quello Luis Alberto, che ieri ha attaccato frontalmente il club utilizzando come pretesto la presentazione del nuovissimo aereo biancocelesti, lamentando il ritardo dei pagamenti degli stipendi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, è scontato che il fantasista spagnolo venga multato, senza escludere altri provvedimenti. Ma non è tutto, perché ieri sera, dal ritiro della Nazionale, Acerbi avrebbe messo like alle parole di Luis Alberto, salvo poi rimuoverlo a stretto giro di posta.