Dopo il fattaccio della multiproprietà di Lazio e Salernitana da parte di Claudio Lotito, con tutto il teatrino delle proroghe sull'impossibilità di essere patron di due club nello stesso campionato, il presidente della Figc Gabriele Gravina oggi ha fatto questo annuncio: "Fra tre giorni porteremo in Consiglio Federale la norma contro le multiproprietà tra società di calcio. Daremo il tempo tecnico per le situazioni in atto, ma non ci saranno più deroghe.