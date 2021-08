Oggi sì, anzi no. Non ancora. Il tempo di Manuelalla Juventus non è ancora arrivato e il tira e molla continua. Al tavolo ci sono Juventus e Sassuolo, che continuano ad incontrarsi senza chiudere. Oggi, infatti, è andato in scena l'ennesimo confronto tra le parti, che però si sono aggiornate dandosi un nuovo appuntamento, probabilmente già lunedì. La Juve vuole chiudere il prima possibile, Locatelli non aspetta altro, ma il Sassuolo frena.