Dopo le notizie pubblicate in mattinata dalla Gazzetta dello Sport in merito ad una presunta rottura tra il Milan e Rafa Leao, la stessa società rossonera ha voluto negare ogni minima diatriba tra le parti e lo ha fatto attraverso un comunicato ufficiale.'In merito all’articolo pubblicato in data odierna dal quotidiano La Gazzetta dello Sport dal titolo: “Leão Milan rottura totale”, AC Milan tiene a precisare che la trattativa con Rafael Leão non ha subito alcuna interruzione. La narrazione giornalistica di un presunto gelo tra le parti non solo è totalmente infondata ma anche lesiva nei confronti del Club e del suo giocatore. AC Milan prosegue, infatti, il dialogo con Leão e il suo entourage in un clima sereno e professionale'.