Il giornalista Paolo Ziliani attacca nuovamente la Juventus. Il pretesto, questa volta, è il caso tamponi che è deflagrato in casa Lazio, per il quale sono scese in campo sia la Procura di Avellino che quella federale. Ecco il suo post apparso sul suo profilo Twitter: “Mi sono purtroppo perso le lunghe e spietate inchieste sull’audio sparito di #Orsato, sull’esame farsa di Suarez e sui 38 titoli esposti dalla Juventus a mo’ di refurtiva allo stadio. Chi le avesse archiviate e conservate, di Gazzetta o altri media, può per favore spedirmele?