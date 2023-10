Lautaro Martinez, condannato dal Tribunale di Milano per licenziamento illegittimo nei confronti della Baby Sitter, morta per malattia nel gennaio del 2023, ha risposto così sui social: "Abbiamo deciso di rimanere in silenzio per molto tempo, per rispetto di una famiglia che mai ne ha avuto nei nostri confronti. Però non posso permettere che ora infanghino la mia famiglia. Abbiamo assunto una persona che era già malata, amica di tutta una vita, fino a quando sfortunatamente non ha potuto lavorare più perché la sua malattia non gliel'ha permesso. Dopo aver fatto molto per lei e la sua famiglia, esserci presi carico dei passaporti della sua famiglia per aiutarla quando stava collassando in ospedale. Dopo averle dato tutto, hanno aspettato che la loro figlia stesse per morire e non fosse lucida per provare a estorcerci denaro e approfittare della situazione, non solo quello ma anche dopo la sua morte continuavano a insistere ed è finita male, non poteva andare diversamente. Ora, dopo che uscirà la sentenza, dove non abbiamo dovuto pagare niente perché non lo dovevamo fare, perché il nostro aiuto, il nostro grande aiuto l'abbiamo dato quando dovevamo farlo, ora tirano fuori questa cosa per provare a infangarci? CFate schifo famiglia Lizzola - Lembo, a lavorare".