Caso Lautaro, Fondazione Jdentità Bianconera: 'Mai inviato audio alla Procura'

. Continua a tenere banco il caso della presunta bestemmia pronunciata daal termine dell'ultimo derby d'Italia tra, un episodio che il giocatore nerazzurro ha negato ma che negli ultimi giorni è finito direttamente sul tavolo del Procuratore federaledopo che sarebbe emersa la prova audio, fondamentale per far scattare eventuali provvedimenti. La misura sarebbe avvenuta proprio in seguito all'esposto di un soggetto terzo, indicato in un'associazione di tifosi juventini.

Caso Lautaro: la smentita di Fondazione Jdentità Bianconera

Cosa succede ora

Tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, però, Fondazione Jdentità Bianconera ha smentito di avere a disposizione l'audio dell'accaduto, pur indicandosi come l'autrice dell'esposto: "In data 17 febbraio – si legge –, abbiamo inviato alla Procura Federale una segnalazione […] avente ad oggetto la condotta del capitano della FC Internazionale Milano Lautaro Martinez, ripresa dalle telecamere dopo il fischio finale di Juve-Inter, disputata domenica 16. Alla suddetta segnalazione non veniva allegato alcun audio! Ovviamente la Fondazione non è in possesso dell’audio che proverebbe senza ombra di dubbio le esatte parole pronunciate dal centravanti nerazzurro".La Fondazione ha anche aggiunto come ovviamente sia impossibile avere documenti che solo i broadcaster ufficiali possono ottenere e, siccome non è collegata alla società Juventus, non è nemmeno in possesso di eventuali frasi captate da microfoni dello Stadium. Dal canto suo la Procura FIGC, dopo aver aperto l'indagine sulla segnalazione e acquisito ulteriore materiale audio e video, nei prossimi giorni sentirà Lautaro Martinez, che però nel frattempo ha deciso con un goal la sfida di campionato contro il Genoa e ha giocato regolarmente anche il big match successivo contro il Napoli, terminato sull'1-1.