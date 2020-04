In questo momento di caos totale del campionato italiano, una situazione particolare la stanno vivendo i giocatori già bloccati dai futuri club. E' il caso di Dejan Kulusevski, ad esempio, acquistato dalla Juventus a gennaio e lasciato in prestito al Parma fino alla fine della stagione. In una situazione di normalità, dal 1° luglio lo svedese dovrebbe diventare un nuovo giocatore bianconero, ma se il contratto con i gialloblù dovesse essere prolungato, il giocatore avrebbe un trattamento economico migliore da parte della Juve nel nuovo contratto. A riportato è Sky Sport.