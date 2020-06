Secondo quanto riporta SerieBnews.com, la Juventus ed il Parma stanno vivendo ore complicate per il futuro di Dejan Kulusevski. Lo svedese classe '00, infatti, è stato acquistato dai bianconeri a gennaio, ma è rimasto in prestito al Parma fino a fine stagione: una fine prevista per il 30 giugno, ma che con il caos coronavirus è slittata inevitabilmente. Resta però la data di scadenza e così, qualora Kulusevski non dovesse restare in Emilia per la conclusione del campionato, ecco che la Juventus sta pensando a due giocatori delle giovanili come indennizzo: ​Reinaldo Radu e Gabriele Artistico.