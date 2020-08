Sami Khedira è un caso. Il centrocampista tedesco, che domani non si presenterà al raduno in quanto ancora in recupero dall'infortunio all'adduttore destro, sta trattando la risoluzione del contratto, in scadenza nel 2021, con la Juve. Secondo quanto riferito dal Corriere di Torino per l'accordo con il club bianconero è solo questione di tempo. La Juve, pur di liberarsi del suo contratto, è pronta a tutto. Anche perché Khedira ha un peso residuo a bilancio di 100mila euro. Ogni euro lasciato sul piatto sarà risparmiato dalla Juve.