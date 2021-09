Il centrocampista ivoriano ha il contratto in scadenza di contratto a giugno 2022, ma ha rifiutato anche l'ultima offerta dei rossoneri: 6,5 milioni di euro netti all'anno, perché chiede un ingaggio da 8 milioni netti più altri 2 milioni di bonus a stagione. La stessa proposta portatagli dal Paris Saint-Germain. E ora il caso Kessie è apertissimo: gli indizi cominciano ad essere sempre più evidenti, perché il centrocampista ivoriano dribbla le offerte rossonere ormai da mesi. La questione rischia di concludersi come per Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu. In realtà in questi giorni di trambusto, riporta la Gazzetta, sono emerse anche due candidature dalla Premier League: quelle di Liverpool e Tottenham. Anche loro forti sul giocatore. A Parigi si stanno specializzando in colpi a parametro zero e rischiando di soffiare un altro talento alla Serie A.Come spesso accade in queste situazioni, poi, il club bianconero aspetta vigile alla finestra: controlla la situazione ma non ne approfitterà, almeno non fino a quando non ci sarà una decisione definitiva del giocatore sul rinnovo con il Milan. Lo stesso, del resto, era stato per Donnarumma e Calhanoglu. Kessie in questi mesi ha sempre giurato fedeltà ai colori rossoneri, ma il caso resta aperto e di sicuro nell’ambiente milanista l’idea di una nuova fuga mette molti di malumore. Con tanti occhi puntati addosso.