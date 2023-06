Budapest la cornice dell'incontro, la finale di Europa League tra Roma e Siviglia l'occasione. Così Gabriele Gravina e Aleksander Ceferin si sono visti nella giornata di ieri e hanno potuto, tra gli altri argomenti, parlare anche del caso Juventus. E, come riporta SportMediaset,Sì, perché a Nyon avrebbero preferito che fosse stata la Figc a estromettere la Signora dalle coppe europee, infliggendo una penalizzazione in punti maggiore rispetto al -10. In questo modo, invece, toccherebbe al massimo organismo del calcio europeo punire i bianconeri escludendoli dalle coppe per la prossima stagione.Le carte per le indagini sono a Nyon da gennaio e il focus è puntato sulle eventuali informazioni fraudolente sul bilancio e sull'eventuale antisportività. Ma tutto il processo riceverà un’accelerazione dal patteggiamento perché ora la Juve è formalmente una delle italiane qualificate nelle prossime coppe (Europa o Conference League). Perciò serve una risposta entro i primi di agosto, per organizzare i calendari di coppe che partono a fine agosto o che vedono il sorteggio fissato al 1° settembre. L’Uefa - scrive la Gazzetta - sta facendo il possibile per una pronuncia a giugno del primo grado del panel Fair play, così ci sarebbero i tempi tecnici per un appello in secondo grado e quindi, in caso, al Tas, la Cassazione dello Sport, che in situazioni come queste concede corsie preferenziali alle cause urgenti. Tutta questa parte, quindi, resta da definire, con un po' di fastidio che traspare e tanti nodi da sciogliere.