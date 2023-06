"Per il pubblico ministero Ciro Santoriello, da dieci anni al sesto piano di Palazzo di giustizia di Torino, si apre una nuova avventura: procuratore aggiunto a Cuneo. Ormai è ufficiale, c’è la nomina del Csm. E Santoriello, 58 anni compiuti sabato, concede un piccolo bilancio. «Cosa lascio? La Dda, la lotta al crimine organizzato, che ho desiderato e voluto fare, ma che ho coltivato per pochi mesi. Cosa mi aspetto? Di riprendere il contatto con il territorio. Negli uffici più piccoli è più semplice, in quelli più grandi si rischia di essere troppo spesso tra le carte»".Lo riporta La Stampa.