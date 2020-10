1









La bufera non accenna a fermarsi. Nella mischia è entrato anche De Luca, ad alimentare le voci e le polemiche su Juve-Napoli, che intanto aspetta ancora un verdetto. Come scrive Tuttosport "la sentenza arriverà soltanto a metà della prossima settimana perché Mastrandea, consapevole che il suo verdetto farà giurisprudenza, si prende tutto il tempo necessario per analizzare e valutare, diviso tra le pressioni politiche e la compattezza delle istituzioni calcistiche, favorevoli al 3-0". E allora da cosa dipende il possibile rinvio? "Visti i rapporti di amicizia tra De Luca e Aurelio De Laurentiis - si legge ancora - non stupisce la presa di posizione del presidente della Campani contro la Juventus e Agnelli: può anche essere interpretata come un ringraziamento al presidente del Napoli che, durante il silenzio elettorale prima delle votazioni, sponsorizzò la rielezione di De Luca con un tweet".