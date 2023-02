Intervenuto all'Adnkronos, Lucianoè tornato a dire la sua sul caso che ha portato alladella. Ecco le sue parole: "Lele fanno tutti e non sono di per sé illecite ma l’unica società punita è stata la Juventus. Mi sembra ci sia qualcosa che non quadra. Non c’è dubbio che la Juve abbia operato male e in più essendo quotata in Borsa è particolarmente sotto osservazione, però in Serie A, senza plusvalenze, sarebbero fallite almeno 10 società”.