Maria Sole, sorella dell'avvocato Gianni di cui domani ricorre il ventennale della scomparsa, ha parlato ai microfoni de Il Corriere di Torino. Ecco le sue dichiarazioni: "Caso? Sto patendo tantissimo. Mi spiace enormemente per mio nipote che si è dato tanto da fare e che aveva lavorato molto bene. Soffrirà in modo incredibile. Se sono tifosa? D’animo moltissimo. Da piccoli andavamo allo stadio, mia madre si portava un cane bianco e uno nero. Da grande, l’unica volta che la vidi dal vivo, fu a Napoli proprio con mio fratello, una partita che finì zero a zero. Chi ha preso di più da Gianni nella nuova generazione? Nessuno. Forse un po’ Lupo Rattazzi".