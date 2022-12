Il presidente delGiovanniha rilasciato una lunga intervista alle agenzie di stampa, in cui ha parlato brevemente anche del caso che sta interessando la. Ecco le sue parole: "Sono un funzionario pubblico, presiedo il comitato olimpico e sono membro del CIO, con delle indagini aperte di giustizia sportiva e ordinaria non posso dire niente. Una mia idea ce l'ho ma non la posso dire. Serie A? Il Napoli fino adesso ha fatto benissimo, ha dimostrato di essere un pezzo avanti a tutte le altre".