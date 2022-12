Intervenuto ai canali social di Tradizione Romanista, l'exRadjaha detto la sua anche sul caso che sta scuotendo la. Ecco il suo pensiero: "Non so qual è la verità. La Juventus è una società che deve stare in Serie A perché ti dà competitività. Il mio obiettivo è sempre stato quello di batterli. Non mi riguardano le cose del passato, è sempre bello incontrarli".