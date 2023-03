In attesa dell'udienza del 19 aprile al CONI, giovedì laconoscerà la decisione delsulla, la famosainviata dallaalla, che i legali del club bianconero hanno già avuto modo di visionare. Come spiega Tuttosport, sarà chiarito se il documento potrà essere utilizzato nel processo, sportivo e non, che interessa la società, anche se il suo impatto dovrebbe essere comunque marginale.La decisione, inoltre, servirà a ribadire i. Il tema è delicato per la FIGC: se il Consiglio di Stato dovesse decidere contro la Federcalcio, infatti, il timore è quello di una probabile pioggia di ricorsi dal mondo del calcio aldel Lazio. Finora, vista anche la consolidata giurisprudenza sui confini tra le due sfere di competenza, sono stati molto rari e in generale poco utili ai club interessati. Una svolta metterebbe a rischio l'impianto - e i tempi - della giustizia sportiva.