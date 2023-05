Dopo la notizia emersa che vede coinvolto il giocatore del Monza Armando Izzo nel caso calcioscommesse, la società brianzola ha diramato un comunicato ufficiale per mostrare il loro sostgeno al loro difensore.'AC Monza ha appreso che il proprio tesserato Armando Izzo è stato condannato in primo grado per concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva.AC Monza esprime totale vicinanza e supporto ad Armando, convinta della sua estraneità all’ambiente criminale.Gli avvocati del calciatore sono delusi dalla sentenza e attendono di leggerne le motivazioni; dopodiché presenteranno appello'.