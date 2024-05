Il Ministro dello Sport,, è intervenuto a margine dell'incontro all'Olimpico di Roma con il Roma Club Gerusalemme, affrontando anche il casoha sottolineato l'urgenza di creare un organo di controllo terzo per gestire e monitorare situazioni simili."Questa occasione in particolare garantisce, pensando ai tifosi, la continuità gestionale. Mi auguro che questa esperienza possa essere utilizzata perché in futuro non ci si trovi più in certe condizioni. Fermo restando che si tratta di imprese private e se vogliono accendere finanziamenti di varia natura, come quello acceso con Oaktree, è legittimo e previsto dalle norme. Certo non è una pagina estremamente positiva. È evidente che l'ente terzo al quale vogliamo dare vita serva a prevenire, sperando che questo strumento non invada le prerogative del sistema sportivo e calcistico in particolare ma possa consentire anche una riflessione per avere regole certe per tutti e le verifiche puntuali, e le decisioni eventuali conseguenti".