Intervistato da Dazn, l'amministratore delegato dell'Inter,, ha parlato poco prima della sfida scudetto vinta poi col Napoli. Tra i temi, anche il caso, nel mirino del direttore secondo radio mercato: "Quando parlo di opportunità mi riferisco in senso generale. Entrare nel merito della situazione Insigne non è corretto. Queste situazioni vanno colte se esistono le condizioni per farlo, bisogna valutarle una per una".Sul giocatore ci sarebbero anche altri club: si è fatto il nome della Juventus, la sensazione è che da qui a fine dicembre la corsa per accaparrarselo a costo zero possa infiammarsi.