Un altro capitolo sul caso. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore ora ha intenzione di riprendere l'attività, ma di non tornare in Serie A. Per Gazzetta, infatti, questo sarebbe il vero motivo dell'allontanamento da Genova e dall'Italia:Nei primi giorni di ritiro con la Samp, Ihattaren si era presentato con 5 chili sovrappeso. Da qui la decisione di farlo lavorare per tornare in forma e dare una mano ai compagni. Quando la situazione sembrava ormai definita, Ihattaren è scappato a casa, dando comunicazione quando ormai era già in Olanda. La Sampdoria ha fatto di tutto per aiutarlo, compreso offrirgli un supporto psicologico. Ma neanche Raiola - con il quale i rapporti sono tesi - è riuscito a mediare.